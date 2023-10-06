Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı 9 ayda 661 bin 879 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa- Alanya Havalimanı 9 ayda 661 bin 879 yolcuya hizmet verdi. Eylül ayında 98 bin 598 yolcunun kullandığı havalimanında yolcuların 50 bin 217'sini iç hatlar, 48 bin 381'ini ise dış hat yolcuları oluşturdu.

9 ayda 661 bin 879 yolcuya hizmet verdi

2023 yılının ilk 9 aylık diliminde Gazipaşa-Alanya Havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 661 bin 879 olarak kayıtlara geçti. 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 9 aylık süreçte havalimanının hizmet verdiği yolcuların 368 bin 924'ünü iç hatlar olurken, 292 bin 955'ini ise dış hat yolcuları oldu. - ANTALYA