Gaziosmanpaşa'da evdeki atıklarıyla bisiklet kazandılar

Gaziosmanpaşa Belediyesinin, sıfır atık seferberliği çerçevesinde hayata geçirdiği "GOP Sıfır Atık" mobil uygulaması, hediyeler kazandırmaya devam ediyor. Uygulama üzerinden belediyeye ambalaj atığı teslim eden 5 vatandaşa çekilişle bisiklet hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "GOP Sıfır Atık" mobil uygulamasını kullanan vatandaşlara yönelik bisiklet ödüllü bir kampanya düzenledi. Bu çerçevesinde ev ve iş yerlerinde biriktirdikleri karışık ambalaj atıkları, GOP Sıfır Atık uygulaması üzerinden belediyeye teslim eden vatandaşlar arasında çekiliş gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu 5 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Bisikletler, belediye ekipleri tarafından kazanan vatandaşların evlerine teslim edildi.

"Böyle bir ödülle karşılaştık çok mutluyuz"

Bisiklet kazanan vatandaşlardan Şafak Fındıklı, "Gaziosmanpaşa Belediyesinin GOP Sıfır Atık uygulamasını duyduk ve programı indirdik. Ambalajlarımızı çöpe atmak yerine daha iyi değerlendirmek için Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim ettik. Bu proje diğer belediyelere de İnşallah örnek olur. GOP Sıfır Atık uygulaması bize böyle bir imkan tanıdı. Bir çekiliş oldu, bisiklet çıktığını öğrendik. Hasan Tahsin Başkanımız bizzat kendisi aradı ve bizi tebrik etti. Böyle bir ödülle karşılaştık ve çok mutluyuz. Kendisine ve tüm görevlilere teşekkür ederiz" dedi.

"Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Bir diğer talihli Sevgi Edis ise, "Evimizdeki atıklar biriktiğinde ekipleri kapımıza çağırıyoruz, geliyorlar, teslim ediyoruz. Bizim için de güzel bir uygulama oldu. Çok şaşırdım, beklemiyordum böyle bir bisiklet kazanacağımızı. Bizim için de onore edici bir şey oldu. Katkıda bulunuyoruz ama insan daha da istekli oluyor. Motive olduk, güzel oldu. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL