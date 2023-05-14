Gaziosmanpaşa'da engelli, hasta ve yaşlı seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri'nde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oylarını rahat bir şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri'nde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oylarını rahat bir şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Tüm yurtta oy verme işlemi sürerken, Gaziosmanpaşa Belediyesi seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların zorluk yaşamaması adına erişilebilirlik standartlarına uygun araçlarla ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Oy kullanmaya tek başına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar, belediye ekiplerince evlerinden alınıp oy kullanacağı okula götürülüyor. Oyunu kullanan vatandaşları aynı araçla tekrar evlerine ulaştırılıyor.

Tüm seçmenlerin demokratik haklarını kullanmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde oy kullanabilmesi için kurumlarımızla birlikte tüm tedbirleri aldık. Hastalarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin bu demokrasi şölenine katılması, oy kullanacakları okullara zahmetsizce gidebilmeleri adına ekiplerimizle ulaşım desteği sağlıyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlarındayız" diye konuştu. - İSTANBUL