Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandı - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziosmanpaşa'da fener alayı ve konser eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. Fener alayına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bando eşliğinde marşlarla yürüyen kalabalığa evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verdi. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Ardından düzenlenen konserde sahne alan İkilem, sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılar için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İkilem, dinleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE YOK

Sahnede vatandaşlara seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, ülkesinde ve hiçbir millette kendi gençliği adına kendi milleti adına bir gençlik bayramı kutlayan başka bir ülke yok, bulamazsınız. Bu güzel bayramı bizlere armağan eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel