Gazimağusalı Muhtarlardan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa muhtarları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

KKTC Gazimağusa'dan gelen 19 muhtar ve aileleri, Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarete, Tepebaşı bölgesi muhtarları da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda misafirleri ağırlayan Başkan Büyükerşen, muhtarları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eskişehir'in Lefkoşa ve Girne ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükerşen, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağlarımız her zaman çok güçlü olmuştur. Biz KKTC'yi kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Her zaman ve daima beraberiz. Eskişehir'de sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sizleri burada görmek ayrı bir güzellik oldu. Tekrar hoş geldiniz" dedi.

Misafirperverliği nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Gazimağusalı muhtarlar, "Sevgili Başkanım sizleri çok seviyoruz. Eskişehir gibi modern, çağdaş bir kentte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizleri ağırlamanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz" dediler.

Büyükerşen'e teşekkür plaketi veren muhtarların yaptığı ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Muhtarlar daha sonra Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin rehberliğinde Eskişehir gezisine çıktı.