Gazilik Rozeti, Yaralı Asker Ahmet Dağhan'a Tevdi Edildi
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Dağhan'a, Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı tarafından gazilik rozeti verildi.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Dağhan'a gazilik rozeti tevdi edildi.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda vurularak ağır yaralanan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Dağhan'a gazilik unvanı verildi. Dağhan'ı evinde ziyaret eden Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asteğmen Hasan Yıldırım, gazilik rozetini teslim etti. - ÇORUM