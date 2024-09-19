Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Düzenlendi

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün 103'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Bolulu gaziler gururlu günlerinde İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından "gazilik" ve "mareşallik" unvanı verilişinin 103'üncü yıldönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla Anıtpark'ta anma programı gerçekleştirildi. Programın ilk başında Bolulu gaziler, gururlu günlerinde İzzet Baysal Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Program, kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı İbrahim Çelik konuşma yaptı.

"Türk milleti, işgal vesayete alışık olmayan asil bir millettir"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı İbrahim Çelik konuşmasında, "Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 mareşallik ve gazilik unvanı verilmişti. Bu vesileyle bugün gazi günü olarak addedilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal vesayete alışık olmayan asil bir millettir. Bu uğurda kendisini kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zafere ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz 2016'da yapılmaya çalışan hain darbe teşebbüsünde canlarını hiçe sayarak vatan bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Kahraman, Türk ordusu sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından dalalet eden bu yönden ve rütbeye ancak sizi izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük itirafı olarak taşıyacağım' diyerek anlatmaktadır. Öyle ki milli bağımsızlığımızı vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağını, kanlarını akıtan Türk tarihini altın sayfalar yazdıran tarihlerimizin can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onlara minnet şükran duygularımı ifade etmek ve milletimizin en büyük görevidir" dedi.

Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Komando Albay Cavit Nartop, Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer, Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BOLU