Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aziz şehitler ve şanlı gazilere tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Valilik Makamında düzenlenen törenle Vali Aydın Baruş tarafından gazilere takdim edildi.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın tevcihi ve kararı ile Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin bekası için üstün bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde mücadele ederken yaralanarak gazi olan ve Türk milletinin takdirini kazanan gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih olunan bu madalyayı takdim etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Türk milleti her zaman gazilerimize, şehitlerimize minnettardır. İlimizde iki gazimize bu madalyayı tevcih edeceğiz inşallah. Bir de şehidimiz P. Söz. Onb. Emre Büyükyıldırım'ın babası Latif Büyükyıldırım'a tevdi edeceğimiz madalyayı da kendisi rahatsız olduğu için evinde ziyaret ederek vereceğiz. Ben kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Türk Milleti bu fedakarlığınızı, Malatya halkı bu cesaretinizi her zaman takdir edecektir" dedi.

Törende Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayrettin Aytekin ve Piyade Uzman Çavuş Gürbüz Değirmencioğlu, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Vali Aydın Baruş'un elinden aldılar.

Valilik Makamında gerçekleşen törene, Vali Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı İsmail Ayvalı, Gaziler Aytekin ve Değirmencioğlu ve yakınları katıldı. - MALATYA