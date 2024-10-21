Gazilerden Fetullah Gülen'in Ölümüne Tepki

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Hakkım haram olsun, mekanı 'cehennem' olsun" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ elebaşı terörist ölmüş. Bu dünyada bize yaşattığı acıları ahirette misliyle yaşasın. Yandaşları/sevenleri vb. kişilere de Allah (c.c) aynı akıbeti yaşatsın, inşallah daha beter olunsunlar. Hakkım haram olsun, mekanı cehennem olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN