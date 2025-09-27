Gazilerden 3'ncü Ordu Komutanı Altuğ Paşa'ya hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Muharip Gaziler Derneği'nden 3'ncü Ordu Komutanı Altuğ Paşa'ya hayırlı olsun ziyareti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, beraberindeki gazilerle birlikte 3. Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Tuncay Altuğ'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür eden 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, "Öncelikle sizleri aramızda görmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize minnettarız. Tarihimize altın harflerle geçtiniz. Başkanımızın şahsında bütün gazilerimize selam ve hürmet ediyoruz. Bu büyük bir onur. Siz kıymetli gazilerimize Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ise, "Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Erzurum Muharip Gaziler Derneği olarak kıymetli 3'ncü Ordu Komutanımız Korgeneral Tuncay Altuğ Paşamıza yeni görevinde üstün başarılar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN