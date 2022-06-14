Gaziler Sanayi Sitesi'ne yeni yollar yapılıyor

Kepez Belediyesi faal 412 işyerinin bulunduğu, Gaziler Sanayi Sitesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yollar açıyor.

Zeytinlik Mahallesi, Atatürk Bulvarını asfaltlayan Kepez Belediyesi, Gaziler Sanayi Sitesi'nin çevresindeki yolları da hizmet ağına ekledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler Sanayi Sitesi'ndeki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Gaziler Sanayi Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Tütüncü, "Biz gündüzden geceye, geceden gündüze kendisiyle hizmet yarışı yapan kendi ile yarışan bir ekibiz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Yüzlerce, binlerce kilometre yol açmış olmamıza rağmen bunlar yeterli değil diyoruz. Daha fazlasını yapmalıyız diyoruz ve büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Antalyalılara rahat ulaşım

"Antalyalı hemşerilerimizin, Gaziler Sanayi Sitesi'ne daha rahat gelip gitmeleri açısından yeni yollara ihtiyaç vardı" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Biz de elimizi taşın altına koyduk ciddi bir sorumlulukla Varsak'taki, Gaziler'deki sanayi sitemizin yollarını en güzel hale getiriyoruz. Toplu iş yerleri yapmak önemli bir hedefimizdi. Gaziler sanayi sitesi bunlardan biriydi. Tıpkı şimdi inşaat malzemeleri sitesinde yaptığımız gibi. Şimdi bu toplu iş yerlerinin altyapı ve üst yapı çalışmalarına belediye olarak ne katkı verilmesi gerekiyorsa biz veriyoruz. Çünkü buralar istihdam üreten yerler, buralar yüzlerce binlerce kişiye iş, AŞ ekmek kapısı olan yerler, o zaman bizim buraları daha elverişli hale getirmemiz lazım" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel