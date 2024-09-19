Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlama Programı Düzenlendi

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Fatma Ali'ye Fen Lisesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı düzenlendi.

Batman Fatma Ali'ye Fen Lisesinde düzenlenen programda; Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Büro Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Baskın, konfederasyona bağlı yönetim kurulu, gaziler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler konferansa katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, gaziler kahramanlık dolu hikayelerini öğrencilere aktardı. Program sonunda Okul Müdürü Mehmet Emin Aydın, gaziler ile Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Büro Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Baskın'a Türk bayrağı ve çiçek takdim ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. - BATMAN