Üye Girişi
Haberler

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlama Programı Düzenlendi

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlama Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu, Batman Fatma Ali'ye Fen Lisesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programa çok sayıda gazi, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, gaziler kahramanlık hikayelerini paylaştı. Program sonunda gazilere Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi.

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Fatma Ali'ye Fen Lisesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı düzenlendi.

Batman Fatma Ali'ye Fen Lisesinde düzenlenen programda; Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Büro Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Baskın, konfederasyona bağlı yönetim kurulu, gaziler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler konferansa katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, gaziler kahramanlık dolu hikayelerini öğrencilere aktardı. Program sonunda Okul Müdürü Mehmet Emin Aydın, gaziler ile Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Büro Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Baskın'a Türk bayrağı ve çiçek takdim ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

batman Yerel

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı! Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });