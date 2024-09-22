Gaziler Haftası'nda Anıtkabir Ziyareti

Bilecik'te Gaziler Haftası nedeniyle 9 gazi için düzenlenen Ankara gezisinde, Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Haftası'nı nedeniyle 9 gaziye Ankara gezisi düzenlendi. Gaziler gezi kapsamında Anıtkabir'e de giderken, Ata'nın huzuruna çıktılar. Gaziler o onlarda duygu dolu anlar yaşarken, yapılan geziye katılarından dolayı il müdürlüğüne teşekkür ettiler. - BİLECİK