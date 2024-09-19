Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından 'gazilik' unvanının verilişinin 103. yıl dönümü olan 'Gaziler Günü', tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinlikler kutlandı. Mersin'deki program, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Akdeniz Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından Ulu Camii önünden Cumhuriyet Meydanına kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, '19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Biraz önce kahraman gazilerimizle ve gençlerimizle omuz omuza yürüdük. İşte bu gençlerimize, çocuklarımıza da şehitlik nedir?. Gazilik nedir? Milletimiz, devletimiz için anlamı nedir? Bunu da anlatmaya, idrak ettirmeye çalışıyoruz. İşte burada gazilerimiz var. Yan yanayız, omuz omuzayız. Onların hatıraları, onların anlattıkları bizlere, hepimize, gençlerimize derin anlamlar sunuyor ve bu anlam bütünlüğü içerisinde şunu idrak ediyoruz ki, biz birbirimize kenetlendiğimiz sürece, omuz omuza durduğumuz sürece, el ele olduğumuz sürece tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da önümüzde hiçbir engel bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır" dedi.

"Bu anlayış bizi bugünlere taşıdığı gibi inanıyoruz geleceğe de taşıyacaktır"

Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu ruh gaza ruhudur. Bu ruh Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar uzanan Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz'a kadar uzanan, iç güvenlik harekatlarından güvenlik operasyonlarına kadar uzanan ve hiçbir zaman kaybolmayan milletimizin her ferdinde olan bir ruhtur. Bu anlayış bizi bugünlere taşıdığı gibi inanıyoruz geleceğe de taşıyacaktır. Elbette ki bir yandan vakti zamanı geldiğinde tıpkı gazilerimizin, şehitlerimizin yapmış olduğu gibi göğsümüzü hepimiz vatanımız için siper etmeye hazırız." - MERSİN