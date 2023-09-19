Gaziler Günü kutlandı

Düzce'de Gaziler Günü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Gazilik unvanının verilişinin 101. yılında Gaziler Günü Düzce'de Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Lütfi Bulut, Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşlu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Düzce Şube Başkanı Lütfi Bulut, ülke savunmasında gaziliğin önemine değinerek, "Kurtuluş Savaşı sonrasında meclisimiz tarafından 19 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildi. O tarihten itibaren de her yıl Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Ülke savunmasında şehitlik kadar önemli olan gazilerimiz canlarını bu ülke için seve seve feda etmek amacıyla katıldıkları savaşlarda gerek yaralanarak gerekse savaşta fedakarlık göstererek bu unvanı alıyorlar. Nitekim gazilerimiz yine aynı mecburiyete düşerlerse her gazi arkadaşımız aynı özveriyi gösterecektir" dedi. - DÜZCE