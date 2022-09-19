Gaziler Günü kutlandı

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Erkmen, daire müdürleri, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve Gaziler Derneği çelengi Atatürk Heykeli'ne bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş; "Dünyanın en güçlü ve kudretli Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başladı. Gerileme 1. Dünya Savaşı'na kadar devam etti. 1. Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçler Sevr Antlaşmasını imzalamamıza bizi mecbur bıraktılar. TBMM 19 Eylül'de Mustafa Kemal Atatürk'ü gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verdi. Bugünde bu kutlu günün 100. yılı olması nedeniyle buradayız. Kahraman Gaziler, gününüz kutlu olsun" dedi.

Ardından günün anısına öğrenciler tarağından şiir okunarak program sona erdi. - ZONGULDAK