Öğrenciler Gazilerle Bir Araya Gelerek Vatan Sevgisini Konuşturdu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ve özel bir okul iş birliğiyle düzenlenen programda öğrenciler, gazilerle bir araya geldi.

Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gazi Tahsin Sağır, Gazi Ferudun Taşdemir, Gazi Selami Pazar ile Şehit Babası İkram Budak katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerle vatan sevgisi, bayrak sevgisi, şehitlik ve gazilik konularında samimi ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Gaziler, yaşadıkları tecrübelerden kesitler aktararak genç nesillere milli ve manevi değerlerin önemini anlattı. Öğrenciler ise büyük bir ilgiyle dinledikleri söyleşide merak ettikleri soruları yöneltme ve gazilerle birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Program sonunda öğrenciler, gazilere çiçek takdim ederek teşekkür ve minnetlerini ifade etti. Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, bu tür buluşmaların gençlerin milli bilinç ve değerler konusunda yetişmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlikte aziz şehitler rahmetle anılırken, kahraman gazilere minnet ve saygı dile getirildi. - MANİSA