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Adıyaman Valisi Gaziler Gününde Gazileri Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Gaziler Gününde Gazileri Ziyaret Etti
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Mustafa Özbek'i evinde ziyaret etti. Vali Varol'a İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü eşlik etti. Ziyarette, gazilerin ülke için gösterdiği kahramanlıklar vurgulanarak, Gazi Özbek ve ailesine teşekkür edildi. Bu anlamlı ziyaret, gazilere olan minnetin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gaziler Gününde gazileri evlerinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, gaziler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici,19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Mustafa Özbek'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Özbek'i ve ailesini ziyaret eden Vali Osman Varol, gazilerin ülke için canlarını ortaya koyarak düşmanla çarpıştığını dile getirerek gösterdikleri kahramanlıktan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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