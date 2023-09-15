Gaziler Ankara'ya uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum'da yaşayan gaziler ve aileleri için Ankara ve Afyon'a üç gün sürecek tarih ve kültür gezisi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum'da yaşayan gaziler ve aileleri için Ankara ve Afyon'a üç gün sürecek tarih ve kültür gezisi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu" tarafından düzenlenen gezi kapsamında, Bodrum eski otogardan Ankara'ya yola çıkan gazileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu, CHP İlçe yöneticileri uğurladı.

Gazileri Ankara'ya uğurlayan Başkan Ahmet Aras, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını ve Gaziler Günü'nü kutlamak adına Bodrum'dan yola çıkan kahraman gazilerimize eşlik etmek bizim için büyük bir onur. Bu özel gezinin, gazilerimiz için anlamlı bir anı olarak kalacağına inanıyoruz ve Türkiye'nin kahraman gazilerini minnetle selamlıyoruz. Bu vesileyle başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan toprakları uğruna mücadele vermiş, ebediyete uğurladığımız tüm gazi ve şehitlerimizi özlemle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Gaziler, Ankara'da öncelikle ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de çelenk sunma töreni gerçekleştirecek. Ardından Birinci Meclis Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), İkinci Meclis Binası (Cumhuriyet Müzesi), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Mehmet Akif Ersoy Evi ziyaret edilecek. Gaziler son olarak Kurtuluş Savaşı zaferinin simgesi olan Afyon Kocatepe'yi ziyaret edecek. - MUĞLA