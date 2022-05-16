Gaziemir Park Şenlikleri'yle Çocuklar Doyasıya Eğlendi - Haberler

Gaziemir Park Şenlikleri'yle Çocuklar Doyasıya Eğlendi
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Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Gaziemir Park Şenlikleri’ne katılan çocuklar, animasyon gösterileri, tiyatro oyunu ve halk oyunları gösterileriyle gönüllerince eğlendi.
Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gaziemir Park Şenlikleri'ne katılan çocuklar, animasyon gösterileri, tiyatro oyunu ve halk oyunları gösterileriyle gönüllerince eğlendi.
Gaziemir Belediyesi'nin 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlediği Gaziemir Park Şenlikleri'ne katılan çocuklar, hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Belediye'nin Şehit Uzman Çavuş Mithat Karabağ Parkı ile Kocatepe Zafer Parkı'nda düzenlediği etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Şenlik kapsamında animasyon gösterisi, Maksat Sanat Balon Gösterisi, tiyatro oyunları, halk oyunları gösterileri ve bubble show gösterileri düzenlendi.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı şenliklerde, birbirinden renkli etkinliklere katılan çocuklar eğlence dolu bir hafta sonu yaşadı.
Çocukların eğlencesine ortak olan, onlarla bol bol fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Halil Arda, çocukları kültür sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.