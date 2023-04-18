Gaziemir'in Yaş Almışları, Ata Evi'nde Buluşuyor

Gaziemir Belediyesi, 60 yaş üstü bireylere hizmet verdiği Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde, yaş almış vatandaşların hayatla bağlarını koparmalarının önüne geçerek, onların sosyalleşmelerine olanak tanıyor.

Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu Ata Evi'nde verilen hizmetlerle yaş almış vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Uzman psikoloğun görev yaptığı merkezde, üyelere düzenli olarak demans ve depresyon testleri uygulanarak bilişsel ve psikolojik durumları takip ediliyor. Merkezde, vatandaşların bilişsel kapasitelerini korumak ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak için sudoku, kelime oyunu, masa oyunları, spor, resim atölyesi, müzik çalışmaları ve sohbet gibi etkinlikler düzenleniyor. 359 üyesi olan Ata Evi'nde, Nisan 2019'dan bu yana 12 bin 476 bilişsel ve fiziksel aktivite düzenlendi.

"KENDİNİZİ BURADAN ALAMIYORSUNUZ"

Hayatın her aşamasında mutlaka insanların bir uğraşı olması gerektiğini, özellikle emekli bireylerin eve kapanmaması gerektiğini belirten Ata Evi'nin 75 yaşındaki üyesi Mediha Za, "Kardeşim hastaydı onunla ilgilendiğim için Ata Evi'ne üye olamadım. Onun ölümünden sonra çok büyük bir travma yaşadım. O travmayı atlatabilmek için Ata Evi'ne üye oldum. Çok memnumun. Buradaki spor aktivitelerine, fizik tedavi programına, müzik çalışmalarına katılıyorum. Müziği çok seviyorum. Müzikle ruhumu besliyorum, arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Hayat insandan o kadar çok şey götürüyor ki çoğu arkadaşımız, eşini kaybetmiş ve yalnız. Gelip burada birlikte zaman geçirmek, sohbet etmek çok güzel. Ata Evi'nin çok güzel faaliyetleri var. Ruhen insanı çok dinlendiriyor. Bir ayağınız burada oluyor, kendinizi buradan alamıyorsunuz. 60 yaş üstü herkesin Ata Evi'ne üye olmalarını canı gönülden istiyorum" diye konuştu.

"ATA EVİ İKİNCİ EVİMİZ"

Ata Evi'ne üye olan üçüncü kişi olduğunu ve sekiz yıldır bu merkezden faydalandığını söyleyen Fetinaz Köseoğlu, "Ata Evi, bizim ikinci evimiz. Burada çok mutluyuz. Ata Evi'nde olduğumuz için çocuklarımız da seviniyor. Buradaki arkadaşlarımı ve çalışanları çok seviyorum" dedi.

Ata Evi üyesi Aytenur Akkan da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"2016 yılından beri Ata Evi'ne üyeyim ve her gün buradayım. Eşimi iki yıl önce kaybettim, onun ölümünden sonra burada hayat buldum. Evden daha çok burada vakit geçiriyorum. Burada düzenlenen dersler sayesinde müzik benim hayatımın parçası oldu. İyi ki Ata Evi var yoksa hayat benim için zor olurdu. Yalnız başına evde yaşamak çok zor. Burada benim hayatım değişti."