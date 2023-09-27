Gaziemir'de Sağlıklı Yaş Alma Konulu Buluşmalar Düzenlenecek

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde ilçede sağlıklı yaş alma ve sağlıklı beslenme temalı toplantılar düzenlenecek.

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde ilçede sağlıklı yaş alma ve sağlıklı beslenme temalı toplantılar düzenlenecek.

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu üyelerinden doktorlar ve uzmanlardan oluşacak konuşmacıların katılacağı buluşmalar öncesinde Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve Okan Çağlar ile Danışma Kurulu doktorlarından Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ve Kardiyolog Dr. Zülfikar Daneoğlu ilçeyi ziyaret ederek, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile bir araya geldi.

Başkan Arda, katılımcılarla birlikte Sosyal Market, Sağlık Köyü, Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek heyete belediyenin sosyal projeleri ve sağlık alanındaki projeleri hakkında bilgi verdi. Projelerin tanıtımının ardından düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Halil Arda ile Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi, Gaziemir'de düzenlenecek sağlıklı yaş alma buluşmalarının planlamasını yaptılar.

Sağlıklı Yaşıyoruz ekibine Gaziemir'de düzenlenecek çalışmaya sağladıkları katkı için teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Çalışmalarıyla insanlara sağlıklı beslenmenin yollarını anlatan Sağlıklı Yaşıyoruz ailesini Gaziemir'de ağırlamaktan mutluluk duydum. İlk önce değerli doktorlarımızla birlikte, halka dokunan, sosyal demokrasi odaklı belediyecilik faaliyetlerimizi inceledik. Daha sonra düzenlediğimiz toplantıda sağlıklı yaş alma temasıyla düzenleyeceğimiz seminerler dizisinin detaylarını konuştuk. Bu güzel organizasyonun değerli üyeleriyle Sağlıklı Yaş Alma üzerine toplantı serisine başlayacağız. Yakında bilgilerini paylaşacağımız seminerlere, sağlıklı kalmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz" diye konuştu.