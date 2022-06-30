Gaziemir'de Minik Ressamlar Tuval Başında Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Minik Ressamlar Atölyesi’nde çocuklar, eğitmenler eşliğinde yeteneklerini tuvale yansıtıyor. Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Minik Ressamlar Atölyesi'nde çocuklar, eğitmenler eşliğinde yeteneklerini tuvale yansıtıyor. Her hafta çarşamba ve cuma günü düzenlenen Minik Ressamlar Atölyesi'ne 6-12 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. İlçenin farklı noktalarında, saat 10.00-11.00 arası düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, resim eğitmenlerinin verdiği eğitimle hayallerini tuvale yansıtıyor. Açık havada düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Atölyelere katılım için 0232 274 06 33 numaralı telefon aranarak kayıt oluşturulabiliyor. ANKA / Yerel Gaziemir Belediyesi Yerel Haberler

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