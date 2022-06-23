Gaziemir'de Kamusal Alanlar Çoğalıyor... Porta Gaziemir-2 de Hizmete Girdi

Gaziemir Belediyesi'nin halkın kaliteli hizmete ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçirdiği Sevgi Yolu'ndaki Porta Gaziemir 2 hizmet vermeye başladı.

Kamusal alanları genişleterek halkın kaliteli ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçeye yeni bir tesis daha kazandırdı. Gaziemir'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu alanların başında gelen Sevgi Yolu'ndaki Porta Gaziemir 2, yurttaşlara hizmet vermeye başladı. Porta Gaziemir 2'de vatandaşlar, sağlıklı gıdaya ulaşabilecek, kaliteli hizmetle tanışacak.

"HALKIN YARARINI GÖZETİYORUZ"

"Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açıyoruz" diyen Başkan Arda, şöyle konuştu:

"Kamusal alanları genişleterek halkın kaliteli hizmet alabileceği ve sağlıklı gıdaya ulaşabileceği tesisler açma hedefiyle çıktığımız yolda emin adımlarla yürümenin gururunu yaşıyorum. Bu anlayışıyla yaşama geçirdiğimiz ve Porta Gaziemir ismini verdiğimiz tesislerimizin ikincisini Sevgi Yolu'nda hayata geçirdik. Çok yoğun ilgi gören Porta Gaziemir, kısa sürede yurttaşlarımızın vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. Porta Gaziemir 2'nin de yoğun ilgi göreceğine inanıyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."

KADIN İSTİHDAMI

Belediye tesisleriyle yurttaşlara kaliteli hizmete ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanı sunduklarının altını çizen Başkan Arda, "Yurttaşlarımızın sosyalleşebilecekleri kamusal alanları çoğaltmak amacıyla yaşama geçirdiğimiz projelerimizle, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sağlıyoruz. Porta Gaziemir 2'nin çalışanlarının neredeyse tamamı kadın. Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ortak kadınların ürettikleri gıdaların, Porta Gaziemir 2'de de satışı yapılacak. Bu şekilde hem kadınlarımızın ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri alanlar yaratıyoruz. Proje çalışmaları devam eden Porta Gaziemir 3'ü ise Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçireceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel