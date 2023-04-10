Gaziemir'de Hasta ve Engellilere 4 Yılda 12 Bin 817 Kez Nakil Hizmeti

Hasta Nakil Ambulansı ve Engelli Hasta Aracı’yla yurttaşları hastanelere ulaştıran Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019’dan 2023 yılının Nisan ayına kadar 12 bin 817 kez vatandaşlara nakil hizmeti verdi.

Hasta Nakil Ambulansı ve Engelli Hasta Aracı'yla yurttaşları hastanelere ulaştıran Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan 2023 yılının Nisan ayına kadar 12 bin 817 kez vatandaşlara nakil hizmeti verdi.

Sağlık hizmetleriyle yurttaşların bu alandaki ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Gaziemir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı ve Engelli Hasta Aracı hizmetleriyle de yurttaşların rahatça hastaneye ulaşıp tedavi olmalarını sağlıyor.

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı, yatalak durumdaki hastalar, acil tıp teknisyeni ile şoförün görev yaptığı, teknik ve tıbbi donanıma sahip ambulanslarla evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Ekipler, tedavi ve işlemlerin yürütülmesi sürecinde de hastalara yardım ediyor. Yurttaşlar, tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hizmet kapsamında, 2019 yılının Nisan ayından bu yana geçen 4 yıllık sürede 6 bin 411 kez hastalara ulaşım desteği verildi.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşların 24 saat önceden 444 26 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

ENGELLİLERE ÖZEL ARAÇ

Özel asansör donanımlı Engelli Hasta Aracı ile ortopedik engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere gitmek istedikleri noktalara ulaşması sağlanıyor. Bu hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Muayene işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakan ekipler, dört yılda 6 bin 406 kez hizmet verdi.

Engelli Hasta Aracı Hizmetinden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor.