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Gaziemir Belediyesi ve Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlıklı Yaş Alma' buluşmalarının ikincisinde doktorlar sindirim sistemi sağlığını masaya yatıracak

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Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaş Alma' buluşmalarının ikincisi 10 Aralık Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Doktorlar, sindirim sistemi hakkında önemli bilgiler paylaşacak ve vatandaşların sorularını cevaplandıracak.

Gaziemir Belediyesi ve Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliği ile düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma" buluşmalarının ikincisinde doktorlar "sindirim sistemi sağlığını" masaya yatıracak.

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaş Alma" buluşmalarının ikincisi 10 Aralık Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Otoimmün ve Kronik Hastalıklarla Mücadele İçin Sindirim Sistemi Sağlığı başlığıyla ve Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve A. Okan Çağlar'ın moderatörlüğünde düzenlenecek toplantıda Sağlıklı Yaşıyoruz doktorları, sindirim sistemi hakkında önemli bilgiler paylaşacak. Toplantıda Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın'ın "Sindirim Sisteminin Genel İşleyişi" başlıklı ilk sunumunu, Op. Dr Mehmet Tekinel'in "Bağırsak Bariyer Sistemi", Uzm. Dr. Canan Sunay'ın "SIBO": İnce Bağırsakta Bakteriyel Aşırı Çoğalma Nedir? Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?, Op. Dr. Hakan Akıncı'nın "Safra ve Safra Kesesinin Önemi", yine Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın'ın "Sindirim Sistemi Sağlığı ve Beslenme" ve son olarak Op. Dr. Ertan Sunay'ın "Sindirimi En Zor Ama En Gerekli Şey Nedir?" başlıklı sunumları takip edecek.

Doktorlar, 10'ar dakikalık sunumlarının ardından vatandaşların "sindirim sistemi" hakkında kendilerine yönelteceği soruları cevaplandıracak. 10 Aralık Pazar günü saat 13.00'te başlayacak "Sağlıklı Yaş Alma: Sindirim Sistemi Sağlığı" toplantısı 17.00'ye kadar devam edecek. Her ayın ikinci pazar günü düzenlenecek Sağlıklı Yaş Alma temalı toplantılarda sırasıyla Obezite – Diyabet, Kalp ve Damar Sağlığı, Tiroid Sağlığı – Depresyon, Kanserden Korunma ve Mücadele, Menopozu Yönetme - Prostatı Koruma konuları işlenecek. Toplantıların sonuncusu, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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