Gaziemir Belediyesi'nin İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Desteği Sürüyor

Gaziemir Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere 4 yılda 17 bin 625 kez ayni ve nakdi destekte bulundu.

Gaziemir Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlara, sosyal projeleriyle destek oluyor. Belediyenin sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde inceleme yapıyor, ailenin ekonomik durumunu tespit ediyor. Belediye, inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere yardım yapıyor.

SOSYAL MARKET'TE YARDIMSEVERLER İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ BULUŞUYOR

Gaziemir Belediyesi, Ağustos 2020'de hizmete açtığı Sosyal Market'te yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Sosyal Market'te, yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sosyal Market'ten, 931 aile yararlanıyor.

Belediye, Nisan 2019'dan bu yana bin 144 öğrenciye okul çantası, 600 öğrenciye ayakkabı ve 2 bin 500 kırtasiye seti armağan etti. Belediye, ailesi ekonomik zorluk yaşayan 22 üniversite öğrencisine de toplam 88 bin lira eğitim desteği sundu. Sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen 48 ailenin yanında olan belediye, ihtiyaç sahibi 411 aileye de ev eşyası bağışlarının ulaşmasını sağladı, 100 aileye yakacak odun yardımı yaptı. 3 bin 410 gıda kolisi, 788 adet alışveriş çeki dağıtan belediye, 139 haneye de adaklık et ve 39 aileye de balık ulaşmasını sağladı. Belediye, ayni yardımları kapsamında 668 aileye patates, 300 aileye domates ve 15 aileye de üzüm yardımı yaptı. Nisan 2019'dan 2023 yılının Nisan ayına kadar 36 haneye 97 bin 435 lira nakdi yardım yapan belediye, 4 yılda toplam 5 bin 130 haneye de ayni yardım yaptı.

ENGELLİ BİREYLERE DESTEK

Engelli ve hasta yurttaşlara da destek olan belediye, bağışta bulunanların da desteğiyle 76 kişiye hasta yatağı ve 33 yurttaşa da tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Engelli bireylere hizmet verilen Engel-siz Çözüm Masası'nda 937 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu. Engelli veri tabanı oluşturmak için belediye ekipleri tarafından yapılan saha taramasında, bin 24 hanede çalışma yapılarak bin 296 kişinin farklı engel gruplarına sahip olduğu tespit edildi. Çamaşırhanesinde bin 254 aileye çamaşır yıkama hizmeti veren belediye, cenaze ve taziye hizmetleriyle 2 bin 457 yurttaşa destek oldu.

EV KADINLARI KURSLARLA ÜRETİME YÖNELTİLDİ

Gaziemir Belediyesi sosyal hizmetleriyle, 4 yılda 17 bin 625 kez hanelere yardım eli uzattı. Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semt Evleri'nde düzenlediği kurslar ve eğitimlerle ev kadınlarını üretime yönelterek onların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif bireyler olmalarına destek verdi. Belediyenin, 2019 yılının Nisan ayından Nisan 2023'e kadar semt evlerinde bir birçok branşta düzenlediği kurslardan, 7 bin 623 kursiyer faydalandı. Merkezlerde sadece kadınlara değil çocuklara da hizmet verildi. Çocuklara yönelik düzenlenen kurslarla, çocukların kişisel gelişimlerine katkı koyulurken aynı zamanda sosyalleşmeleri de sağlandı.