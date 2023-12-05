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Gaziemir Belediyesi'nin '7'den 70'e Gaziemir' projesiyle kuşaklararası köprü kuruluyor

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Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği '7'den 70'e Gaziemir' projesiyle belediyenin en küçük kursiyerleri ile en büyük kursiyerleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı ev ziyaretlerinde bir araya getirilerek kuşaklararası köprü kuruluyor.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği '7'den 70'e Gaziemir' projesiyle belediyenin en küçük kursiyerleri ile en büyük kursiyerleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı ev ziyaretlerinde bir araya getirilerek kuşaklararası köprü kuruluyor.

Cumhuriyet Semtevleri'nde ve Merkez Çocuk Atölyesi'nde düzenlediği kurslarla kadınların ve çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Gaziemir Belediyesi, özel bir çalışmayı hayata geçirdi. Belediyenin kurslarına katılan çocuklar ile yetişkinler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "7'den 70'e Gaziemir" projesi kapsamında bir araya geliyor. Kuşaklar arasında köprü kurmayı amaçlayan proje kapsamında, Belediye Başkanı Halil Arda ile kurslara katılan en küçük kursiyerler, yaşları en büyük kursiyerleri evlerinde ziyaret ediyor.

Çocuklarla yaş almış bireyleri bir araya getirdikleri "7'den 70'e Gaziemir" projesiyle toplumsal iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Halil Arda, "Belediyemizin açtığı kurslara katılan en yaşlı üye ile en genç üyemizi bir araya getirdiğimiz 7'den 70'e projemiz ile nesiller arası bağ kuruyoruz. Küçüklerimiz büyüklerine saygıyı ve sevgiyi öğreniyor, Gaziemir'in çınarları da çocukların enerji dolu sohbetleriyle moral buluyor. Hep söylediğim gibi Gaziemir, çok büyük bir aile… Biz de bu büyük ailenin her yaştan bireyi için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

SEMTLERİNDE KADINLARA ÖZEL KURSLAR

Cumhuriyet Semtevleri'nde kadınlar için kırkyama, ahşap boyama, ahşap yakma, mum ve sabun yapımı, su kabağı işlemeciliği, takı tasarım, örgü, kaat'ı, eva çiçek yapımı, tel kırma, resim, minyatür, amigurumi, sepet örücülüğü, afrikan sepet, keçeden peri bebek yapımı, geri dönüşüm, kırkyama, pilates, okuma-yazma, makrome, taş boyama, hasta ve yaşlı bakımı, nakış, yüz yogası, dantel branşlarında eğitimler veriliyor. Kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de kurslarda ürettiği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı koymanın mutluluğunu yaşıyor.

ÇOCUKLAR BİLİMLE, SANATLA GELİŞİYOR

Semtevlerinde çocuklar için İngilizce, satranç, akıl ve zeka oyunları, resim, eğlenceli matematik, neşeli haritalar, bilim atölyesi, yaratıcı yazarlık, hızlı okuma, 1. Sınıflar için okuma yazma öğretimi, çocuklar için felsefe, halk oyunları, modern dans kursları düzenleniyor. Kurslara katılan çocuklar, bilimle ve sanatla kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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