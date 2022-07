Gaziemir Belediyesi'nden Lise Tercihleri İçin Öğrencilere Destek

Gaziemir Belediyesi'nin dar gelirli ve başarılı öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Gaziemir'de ikamet eden öğrenciler, 4 Temmuz'da başlayan ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden 20 Temmuz'a kadar yararlanabilecek. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere, Atıfbey Mahallesi 5 sokak No: 11/2A adresinde bulunan GAZİDEM Ana Kurs Merkezi ve Menderes Mahallesi 1125/1 sokak No: 1A adresindeki GAZİDEM Sarnıç Kurs Merkezi'nde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet veriliyor.

GAZİDEM'deki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 (Merkez) ve 0232 281 56 64 (Sarnıç) numaralı telefonları arayarak randevu alabiliyor.

ANKA / Yerel