Gaziemir Belediyesi'nden İşsizliğe Çözüm Kapısı: Cv Bank - Haberler

Yıl boyunca her ay ortalama 75 kişiyi işi sahibi yapan, Mayıs ayında 107 kişinin yeni işine kavuşmasını sağlayan Gaziemir Belediyesi'nin CV Bank birimi, düzenlediği CV Toplama Günleri'nde 120 yurttaşın özgeçmişini topladı.

Gaziemir Belediyesi, Türkiye'de yurttaşların en büyük sorunlarının başında gelen ve her geçen gün artan işsizliğe, CV Bank biriminde verdiği hizmetle çözüm üretiyor. Verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olan CV Bank biriminin düzenlediği CV Toplama Günleri'nde 120 yurttaşın özgeçmişini topladı.

Sevgi Yolu ve Sarnıç Pazaryeri'nin girişinde düzenlenen etkinlikte toplanan özgeçmişler, CV Bank sistemine girişleri yapıldı. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan özgeçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılacak.

CV BANK'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

CV Bank'ta öz geçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrimiçi kayıt oluşturabiliyor. Birim, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni özgeçmiş kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da öz geçmiş sorgulamasına imkan tanıyor. CV Bank'a 0232 999 0251 dahili 5050 - 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

"KANAYAN YARAYA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Personel arayan şirketlerle iş arayanlar arasında CV Bank biriminde verdikleri hizmetle köprü görevi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Halil Arda, bu şekilde işsizlik sorunu yaşayan yurttaşlara destek olduklarını söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle işsizliğin her geçen gün arttığının altını çizen Başkan Arda, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kanayan yarası olan işsizlik sorununa CV Bank birimimizle çözüm üretiyoruz. Her ay ortalama 75 kişiyi yeni işine kavuşturan birimimiz Mayıs ayında 107 yurttaşımızın yeni bir iş sahibi olmasını sağladı. İki gün boyunca düzenlediğimiz CV Toplama Günleri'nde ise 120 yurttaşımızın özgeçmişini alarak sistemimize kaydını yaptık. Özellikle Sarnıç ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmalarla kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde, birçok vatandaşımıza yeni iş kapısı açılmasına vesile oluyoruz. Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde kurduğumuz bu organizasyonla vatandaşlarımızın yanında olabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

ANKA / Yerel