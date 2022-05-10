Gaziemir Belediyesi'nden Engelliler Haftası İçin Özel Çalışma:  "Yapabildiklerime Odaklan"

Gaziemir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda düzenleyeceği ve hafta boyunca sürecek farkındalık etkinlikleri ve eğitimlerle, engelli yurttaşların sorunlarına dikkat çekecek.

Gaziemir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratmak için özel bir çalışmaya imza atıyor. Belediyenin hazırladığı afişler ve videolarla, engelli yurttaşların yaşadıkları sorunlar ve onlarla doğru iletişimin yolları anlatılıyor.

İlçedeki reklam panolarına asılan "Yapabildiklerime Odaklan" mesajının yer aldığı görsel çalışmada, engelli yurttaşlara yönelik sergilenmesi gereken doğru davranış biçimlerine vurgu yapılıyor.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmlerde ise ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli ve down sendromlu yurttaşların, kamusal alanda yaşadıkları sorunlara dikkat çekiliyor.

Optimum AVM çalışanlarına Başkan Yardımcısı Hülya Abay, belediye personeline de sosyal hizmet, çocuk gelişim uzmanları ile özel eğitim öğretmeni tarafından engelli hakları konusunda eğitimler verildi.

ÖZEL TİŞÖRTLER

Gaziemir Belediyesi ile Optimum AVM iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında yürütülen farkındalık çalışması kapsamında özel tişörtler hazırlandı. Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken mesajlara yer verilen tişörtler, hafta boyunca AVM ve belediye çalışanları tarafından giyilecek.