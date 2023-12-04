Gaziemir Belediyesi, Engelsizmir Kongresi'nde Zihinsel Engelli Bireylere Eğitim Verdi

4. Engelsizmir Kongresi'nde düzenlenen "Destekli İstihdam Nedir: Yerleştir, Eğit, Sürdür" eğitimine katılan Gaziemir Belediyesi personellerinin gözetiminde, Porta Gaziemir'de zihinsel engelli bireylere uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

Bu yıl İzmir "Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen 4. Engelsizmir Kongresi'nde "Destekli İstihdam Nedir: Yerleştir, Eğit, Sürdür" eğitimi düzenlendi. Christy Lynch'in verdiği eğitime Gaziemir Belediyesi'nde görev yapan sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve özel eğitim öğretmenleri de katıldı. Gaziemir Belediyesi personellerinin yanında verilen eğitime katılan tüm ekipler daha sonra Porta Gaziemir'de zihinsel engelli bireyler ile uygulama eğitiminde yer aldı. Porta Gaziemir'de düzenlenen ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda'nın da yer aldığı uygulama eğitimine katılan 6 zihinsel engelli birey, tesisin işleyişinde görev aldı. Kasa, servis ve mutfak bölümünde çalışan zihinsel engelli bireylerin her birini 3 iş koçu takip etti. Koçlardan biri uygulamayı yapan kişinin işini tamamlamasına yardımcı olurken diğer iki koç ise gözlem yaparak notlar aldı. İş koçları, uygulama eğitiminden sonra Christy Lynch'in liderliğinde bir araya gelerek, gözlemlerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu.

"ENGELLERİ SEVGİYLE AŞACAĞIZ"

Eğitime katılan zihinsel engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden, onarın taleplerini dinleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'de, Porta Gaziemir'de çok özel bir etkinliğe imza attık. Zihinsel engelli bireyler, Engelsizmir Kongresi'nde, Christy Lynch'in verdiği "Destekli İstihdam Nedir: Yerleştir, Eğit, Sürdür" eğitimine katılan koçlar eşliğinde uygulama eğitimi yaptılar. Önlüklerini takıp, kollarını sıvayıp Porta Gaziemir'de hizmet üretmenin, başarmanın gururunu yaşayan kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak harikaydı. Engelleri hep birlikte sevgiyle aşacağız" diye konuştu.

Uygulama eğitimini koordine eden Christy Lynch de "Bugün çok özel bir günde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde buradayız. Bu uygulamalar zihinsel engeli olan bireyler için çok önemli bir fırsat. Zihinsel engelli bireyi tanımak, özelliklerini bilmek bizim için çok önemli. Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'ya bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.