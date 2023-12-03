Gaziemir Belediyesi Engellilere Çim Adam Hediye Ediyor

Gaziemir Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık çalışmasında, kursiyerler çim adam yaptı. Kursiyerlerin yaptığı bin 550 çim adam, ilçedeki engelli bireylere armağan edilecek.

Gaziemir Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık çalışmasında, kursiyerler çim adam yaptı. Kursiyerlerin yaptığı bin 550 çim adam, ilçedeki engelli bireylere armağan edilecek.

Gaziemir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalıkyaratmak ve engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için özel bir çalışmaya imza attı. Düzenlenen etkinlikte belediyenin kurslarına katılan kursiyerler, çim adam yaptı. Farkındalık etkinliğine katılan kursiyerler, talaş, çim tohumu, ten çorapkullanarak yaptıkları çim adamlara, düğmelerden göz, el işi kağıtlarıyla kaş ve bıyık yaparak süslediler. Kursiyerlerin hayallerine göre tasarladıkları çim adamlar, ilçede yaşayan engelli bireylere hediye edilecek.

"YAŞAYAN BİR HEDİYE"

Çalışma ile belediyenin kurslarına katılan kursiyerler ile ilçede yaşayan engelli bireylerin etkileşim içinde olmasının amaçladıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

"Gaziemir'i sosyal hizmet bakış açısıyla yönetiyoruz. Bunun için ilçemizdeki engelli bireylere kursiyerlerimiz ile birlikte 'yaşayan' bir hediye vermek istedik. Özel olarak, el emeğiyle kursiyerlerimiz çim adamlar hazırladı. Engellilerimizin ilgi duyacağı, her gün sulayarak, bakarak büyümesini izlediğimiz bu ürünü engelli vatandaşlarımıza hediye ettik. Vatandaşlarımız, çim adamlarını her gün sulayarak değişimini izleyecek, yenilenmenin, doğanın güzelliğini evlerinde otururken görebilecekler. Hortikültürel terapiyöntemleri içinde de yer alan doğa, toprak ve bitki ile iyileşme sürecine küçük de olsa benzeyen uygulama ile engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek istedik."