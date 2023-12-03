Gaziemir Belediyesi Engellilere Çim Adam Hediye Ediyor
Gaziemir Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık çalışmasında, kursiyerler çim adam yaptı. Kursiyerlerin yaptığı bin 550 çim adam, ilçedeki engelli bireylere armağan edilecek.
Gaziemir Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık
Gaziemir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalıkyaratmak ve engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için özel bir çalışmaya imza attı. Düzenlenen etkinlikte belediyenin kurslarına katılan
"YAŞAYAN BİR HEDİYE"
Çalışma ile belediyenin kurslarına katılan kursiyerler ile ilçede yaşayan engelli bireylerin etkileşim içinde olmasının amaçladıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:
"Gaziemir'i sosyal hizmet bakış açısıyla yönetiyoruz. Bunun için ilçemizdeki engelli bireylere kursiyerlerimiz ile birlikte 'yaşayan' bir hediye vermek istedik. Özel olarak, el emeğiyle kursiyerlerimiz çim adamlar hazırladı. Engellilerimizin