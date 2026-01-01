Gaziantepliler yeni yılı coşkuyla Şirehan'da karşıladı

2026'yı Şirehan'da karşılayan Gaziantepliler gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenirken 2025'ye muhteşem bir menüyle veda ettiler. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı geceye Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak'ın seslendirdiği parçalar damgasını vurdu.

İpekyolu üzerinde yer alan tarihi Şirehan Otel birçok büyük organizasyona olduğu gibi bu kez de yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Gazianteplilerin adeta akın ettiği gecede sahne alan Gaziantepli ünlü sanatçı Sercan Budak ve orkestrası gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuklar için birbirinden güzel parçaları seslendirirken geceye katılanlara sunulan menüde göz doldurdu. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alan Fatih Toker 2026 yılını Gaziantep'te karşılamanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade ederek, Gaziantepli olmaktan dolayı da gurur duyduğunu ifade etti. Geceye katılan konuklar ise öncelikle bu tarihi yapıyı restore ederek hizmete sunan Tahir Tekin Öztan'ı kutlayarak, "Bugün Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli mekanları arasında yer alan tarihi Şirehan Otel'de Gaziantep'in yetiştirdiği ünlü bir ses olan Sercan Budak'ın parçaları eşliğinde karşılamak hepimiz için farklı bir duygu. Yüksek güvenliğin sağlandığı gecede ailelerimizle birlikte huzur içerisinde 2025'e veda ederken 2026'ı büyük bir mutlulukla karşılıyoruz" dedi.

2026 yılının bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Şirehan İşletme Müdürü İsmail Kılınç'ta gecenin güzel geçmesi için ellerinden gelenleri fazlasıyla yaptıklarını ifade ederek, "Gazianteplilerin bu yılda tercihi Şirehan Otel oldu. Muhteşem bir organizasyonla konuklarımızın güven içerisinde huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılamasını sağladık. Bizleri tercih eden bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni yılın ülkemize ve milletimize olduğu gibi bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz" dedi.

Gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen konuklara Şirehan Otel'in deneyimli uzman personeli hizmet ederken özen güvenlik ekibi konukların rahat edebilmesi için ellerinden gelini yaptılar. - GAZİANTEP