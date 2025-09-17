Gaziantepli Hafız Merdan Ahmet Bayramoğlu, Uluslararası Yarışmada Birinciliği Hedefliyor

Gaziantepli hafız Merdan Ahmet Bayramoğlu, Türkiye birinciliğinin ardından Libya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'nda da birinciliği hedefliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 26 Ekim 2024'te İstanbul'da düzenlenen 41'inci hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olan Gaziantep'teki Hoşgör Fatih Kur'an Kursu öğrencisi Merdan Ahmet Bayramoğlu, 20 Eylül Pazar günü 70 ülkeden hafızın katılımıyla Libya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da "Kur'an Kurslarında Hafızlık Eğitimi" alan öğrenciler arasında düzenlenen hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olan Bayramoğlu, Libya'da düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.

Şahinbey Müftülüğü Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda hocası Mustafa Çiloğlu ile birlikte yarışmaya hazırlanan Bayramoğlu, yarışmada birinci olmak istiyor. Bayramoğlu, yarışma öncesi Hoşgör Fatih Kur'an Kursu Müdürü Yusuf Kiraz ve hocası Mustafa Çiloğlu ile birlikte İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar'ı ziyaret etti.

İl Müftüsü Hazırlar, kurs müdürü Kiraz, Bayramoğlu ve hocası Çiloğlu ile sohbet etti, başarısı için genç hafıza dua etti.

Hafız Bayramoğlu'nu tebrik eden ve yarışmada başarılar dileyen İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Merdan Ahmet Bayramoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul Çamlıca Camii'nde Kur'an Kurslarında Hafızlık Eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olarak şehrimizi ve Kur'an kursumuzu gururlandırdı. Genç hafızımız Hoşgör Fatih Kur'an Kursu öğrencisidir. Hocalarımızın emekleriyle, gayretleriyle ve özverileriyle çok güzel bir başarı elde etti, çok güzel bir hafızlık yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız Türkiye yarışmalarında derece elde eden öğrencileri de kendi aralarında elemek suretiyle hafızlarımızı Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'na dahil ediyor. Hafızımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan elemelerde de başarıyı elde ederek Libya'da düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'na katılacak. Genç hafızımız yarışmada sadece şehrimizi, Kur'an kursumuzu değil, inşallah ülkemizi temsil edecek. Genç hafızımızın inşallah Libya'da da güzel neticeler almasını ve başarıyla dönmesini ümit ediyoruz" dedi.

Hazırlar, genç hafızı yetiştiren ailesine, kurs yetkililerine ve hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Genç hafız Merdan Ahmet Bayramoğlu ise İstanbul'da düzenlenen hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olduğu gibi Libya'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'nda da birinci olmayı hedeflediğini, Türkiye'yi, Gaziantep'i ve öğrencisi olduğu kursunu en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini belirtti.

Genç hafızın hocası Mustafa Çiloğlu da öğrencisi Merdan Ahmet Bayramoğlu'nun düzenlenen tüm yarışmalara katıldığını ve önemli dereceler elde ettiğini, katıldığı son yarışmada da birinci olduğunu ve Libya'da düzenlenecek yarışmada hedefinin birincilik olduğunu kaydetti. - GAZİANTEP