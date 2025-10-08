Gaziantepli Esnaf, Bir Günlük Kazancını Gazze'ye Bağışlayacak

Gaziantep'te cep telefon satışı yapan Muhittin Çiftçi, bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlayacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın 2'inci yılı geride kalırken, Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Gazze halkına yanında olmak için duyarlı vatandaşlardan anlamlı destekler geliyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde cep telefon satışı yapan Muhittin Çiftçi, İsrail soykırımının sürdüğü Gazze'de yaşayan Filistinliler için anlamlı bir kampanya başlatarak bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu. İş yerine astığı afişle anlamlı kampanyasını duyuran Çiftçi, Gazze'deki mazlumlar için başlatmış olduğu kampanyada elde edeceği geliri yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye gönderecek.

Gazze'de yaşanan soykırıma duyarsız kalamadığını belirten Çiftçi, bir günlük kazancıyla Gazze halkına destek olmayı hedeflediğini söyledi. 12 yıldır esnaf olduğunu belirten Çiftçi, "İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu olayından sonra böyle bir kampanya yapıp farkındalık oluşturmak istedim. Küresel Sumud Filosu'na katılanlar neden deniz yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırmak istedi. Buna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bugün elde edeceğim kazancımı Gazze'ye bağışlamak istiyorum. Bu konuda farkındalık oluşturup diğer esnaflarında bu tür kampanyalar yapmasını isterim. Filistin'de yaşanan soykırıma karşı sadece dualarımızla değil, maddi imkanlarımızla da destek vermeliyiz. Gelin kazancımızın bir gününü kardeşlerimize gönderelim" dedi. - GAZİANTEP