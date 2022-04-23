Gaziantepli çocuklar 23 Nisan'ı Masal Park'ta kutladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği Masal Park'ta başladı.

Cumhuriyetin kuruluşu ve bağımsızlığın ilk adımı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi şehirde de coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl kutlamaların merkezi, çocuklar için bir çok sürprizi içinde barındıran Masal Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin mimarı çocuklara armağan edilen özel gün, hazırlanan özel performanslarla kutlandı. Öğrenciler ve sınıf öğretmenlerinden oluşan koro, şenlikte bayram şarkılarını hep beraber söyledi. Koro, "Memleketim" şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Başkan Fatma Şahin, çocuk korosuna eşlik etti. Şenlikte Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk kütüphaneleri ve sanat merkezi stantlarında özel etkinlikler çocuklarla buluştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı eğitmenlerinin oluşturdukları programlar ve parkurlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Şenlik çerçevesinde 24 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sefo Konseri düzenlenecek.

Açılış etkinliklerine Başkan Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, garnizon komutanı, kaymakamlar, belediye başkanları ve il protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel