Gaziantepli Aile, Suriye'de Kalan Çocuklarına Kavuşmak İçin Yetkililerden Yardım İstedi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Gaziantep'te yaşarken 2016 yılında kan davası nedeniyle Suriye'ye kaçan ve dört ay önce doğum için Türkiye'ye dönen Osman ve Aynur Diler çiftinin Suriye'de dünyaya gelen iki çocuğu, kimlikleri olmadığı için ülkeye alınmadı. Suriye'de doğan iki çocuğunu ve büyük oğullarını Afrin'deki bir derneğe bırakan Diler çifti, evlatlarına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi.

Gaziantep'te yaşayan Osman Diler (37) ve eşi Aynur Diler, 2016 yılında, kan davası yüzünden, oğulları Semih Diler'i de yanlarına alarak yaşa dışı yollardan Suriye'ye kaçtı. Yaklaşık 6 yıl Suriye'de yaşayan genç çiftin burada iki çocuğu daha oldu.

Aynur Diler, dördüncü çocuğunu ise riskli olduğu için Türkiye'de doğurmak istedi. Diler Ailesi, dört ay önce hep birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ancak Diler Ailesi'nin Suriye'de dünyaya gelen iki çocuğunun Türkiye'ye girişine, kimlikleri olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

Çaresiz kalan Osman ve Aynur Diler, doğum için Türkiye'ye geldi. Çiftin Suriye'de doğan oğulları Hamza (4) ve kızları Elif (2), Afrin'de bulunan Beklenen Yardım Derneği'nde kaldı. Diler çifti, büyük oğulları Semih Diler'i de iki küçük çocukla birlikte Afrin'de bıraktı.

Osman ve Aynur Diler çifti, şimdi her gün Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısına giderek evlatlarının yolunu gözlüyor. Dört aydır evlatlarına kavuşmayı bekleyen Osman Diler, yetkililerden yardım istedi. Diler, şunları söyledi:

"Şu anda biz çok mağdur durumdayız, çünkü yaklaşık dört aydır evlatlarımızdan ayrı kaldık. Evlatlarımız şu anda Suriye Afrin merkezde, Beklenen Yardım Derneği'nde kalıyorlar. Bizim buraya geçişimizde, Türkiye'ye geçişimizde hiçbir sıkıntı olmadı. Yalnızca orada doğan çocuklarımızla ilgili kimlik yüzünden geçiş izni verilmiyor. Bu hususta Gaziantep Vali'mizden özel izin istiyorum. Gerçekten çok kötü, çok perişan durumdayız. Yaklaşık her gün Öncüpınar kapısına gidiyoruz, orada bekliyoruz, gözyaşlarımız dinmiyor; çok perişan, mağdur durumdayız.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUM"

Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; lütfen bu hususta bize yardım elinizi uzatın. Geçen Ramazan Bayramı'nda ayrı kaldık evlatlarımızdan, bu önümüzdeki Kurban Bayramı'nda çocuklarımızı bize yetiştirmeleri için onlardan ricada bulunuyorum.

"ANNESİ HERGÜN AĞLIYOR"

Şu anda gördüğünüz gibi annesi her gün ağlıyor, 'Beni Öncüpınar kapısına götür, bir şeyler yapalım' diyor. Her yere müracaatımızı yaptık ama bu hususta kimse bize yardımcı olmuyor. Allah için bize yardım edin."

"DÖRT AYDIR EVLATLARIMDAN AYRIYIM"

Anne Aynur Diler ise " Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a sesleniyorum; bir an önce evlatlarımı görmek istiyorum. Dört aydır evlatlarımdan ayrıyım. Bize yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Afrin'deki dernekte kalan çocuklar

Osman Diler

Aynur Diler

ANKA / Yerel