Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan'da 3 Bin Kişiye İftar Veriyor

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde her gün 3 bin kişiye iftar veriyor.

Sorumluluk alanındaki üç ilde Ramazan ayının manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşıyor. Ramazan ayı boyunca Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 3 bin kişiyi iftar sofralarında bir araya getiren Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bu programlarda çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce her Ramazan'da olduğu gibi bu sene de iftar buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca sorumluluk alanındaki üç ilde Ramazan ayının manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenlediklerini belirten Tunç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde, 25 bölge marifetiyle 'Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet' temasıyla iftar sofraları hazırlandı. Biz de Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerimizde toplam 3 bin kişiye her gün iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gaziantep'te de Ökkeşiye İmareti'nde Ramazan ayının ilk gününden itibaren vatandaşlarımıza iftar veriyoruz. Burada hazırlanan 3 bin kişilik yemek sorumluluk alanımızda bulunan 3 ilimize her gün dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca toplamda 90 bin insanımızı sofralarımızda misafir etmiş olacağız. Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte hissederek, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergilediğimiz bu güzel iftarlarda, ayrım olmaksızın hepimiz aynı sofraları paylaşıyoruz" dedi.

Öte yandan, zengin geçmişi ve eşsiz dokusuyla medeniyet şehri Gaziantep'te ilk iftarla hizmete açılan Ökkeşiye İmareti, Ramazan ayı sonrasında da hizmet vermeye devam edecek. - GAZİANTEP