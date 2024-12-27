Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Gaziantep'ten Ankara'ya Uçuşta Yolcu Mağduriyeti

Gaziantep'ten Ankara'ya Uçuşta Yolcu Mağduriyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek üzere planlanan uçusta yolcular, kulaklık sistemindeki arıza nedeniyle iki saat bekletildi. Arıza giderilemeyince yolcular uçaktan indirildi ve bazıları polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada mağduriyetlerini dile getirdiler.

Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.

İddiaya göre, dün saat 16.05'te Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için Ajet'ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.

Bu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi. Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı
img

Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
img

Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının talebine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.