Gaziantep'teki tarihi Raban Kalesi İç Kale Cami onarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ön cephesi çöken Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kalesi üzerinde bulunan İç Kale Cami onarılmayı bekliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çoğu toprak altında olmakla beraber yer yer sur ve burç yapılarına ait duvar izlerinin görüldüğü bir höyük üzerine yapılan tarihi Raban Kalesi üzerindeki İç Kale Cami, restorasyon çalışması ile onarılmayı bekliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen tarihi caminin ön kısmında göçük meydana gelmesiyle o tarihten bu yana hiçbir onarım çalışması başlatılmazken, Gaziantep'teki depremden etkilenen camii ve minarelerde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona doğru gelindi. İlçe ve bölge halkı ise İç Kale Cami'nin de restorasyon çalışması yapılarak onarılması için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Gaziantep Valiliği YİKOP tarafından Kültür Katkı Payları Fonu'ndan ayrılan kaynakla, 2014 yılında aslına uygun olarak restorasyonuna başlanılan Araban Raban Kalesi İç Kale Cami, 2018 yılında restorasyon çalışması tamamlanmasıyla Gaziantep protokol üyeleri ve bölge halkının katılımı ile bölge halkının hizmetine sunulmuştu. - GAZİANTEP