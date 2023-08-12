Gaziantep'teki Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi depremzedelere umut oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak ciddi yaralanmalar yaşayan ve uzuvlarını kaybeden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde ücretsiz protez ile yeniden umut buluyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlede hayatını kaybeden depremzedelerin yanı sıra binlerce vatandaş da yaralanırken, çok sayıda vatandaş da uzuv kaybı yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem öncesi açtığı Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, depremin 6. ayında 11 ilde bulunan 300'ü aşkın depremzedeye ücretsiz protez imkanı ile umut olurken, engelli vatandaşların da yanında olmaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, insan hayatı için son derece önemli olan bu çalışmaların devamlılığı için ortez-protez bölümünün üniversitelere, hatta sağlık meslek liselerine gelmesi gerektiğini ifade etti. Depremden sonra uzuvlarını kaybeden 11 ildeki vatandaşlara protez imkanı sağlamaya başladıklarını belirten Tolay, "6 Şubat'ta öyle bir felaket yaşadık ki Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilimizi etkiledi. Maalesef 50 bin civarında vatandaşımızı kaybettik, birçok vatandaşımız ise sakat kaldı. Bizim bu merkezin açılması, depremzedelere faydalı bir duruma gelmesi gerekiyordu. Onların hizmetine daha iyi ve daha fazla katkı vermemiz gerekiyordu. Harekete geçtik ve 11 ilimizin valiliklerine, sağlık müdürlüklerine ve bu illerin kaymakamlıklarına böyle bir merkezin olduğunu, eğer depremden dolayı ampute olan vatandaşlar varsa bize başvurmaları gerektiğini, bize başvurdukları taktirde ortez veya protez durumlarını gözden geçirip onlara bu cihazları temin edebileceğimizi, uygulayabileceğimizi söyledik ve karşılığını da buldu. Hastaların uzuvlarının ameliyattan geçmesi, o bölgenin yaralarının iyileşmesi ve fizik tedavi ile kasların tam olarak oturması gerekiyor. Artık bundan sonra bu süreçleri tamamlayan hastalarımıza bu uzuvlarının yerini cihazla tutacak olan protez ihtiyaçlarını gidermeye başladık" dedi.

"Depremde protezi zarar gören engelli vatandaşımız vardı"

Depremde protezleri hasar gören engelli vatandaşlara onarım veya yenileme hizmeti de verdiklerini aktaran Dr. Tolay, "Müracaat eden bütün hastalarımızı, hekimlerimizin gözetimi ve raporları yönünde planladığımız, programladığımız 300'ü aşkın kişi söz konusu. Deprem sağlam insanların uzuvlarını kaybetmesine sebep oldu ama depremi engellilerimiz de yaşadı. Daha önceki hayatlarında ortez veya protez kullananlar da bu depremi yaşadı. Deprem esnasında cihazlarını kaybeden ve cihazları hasara uğrayan kişilerimiz de oldu. Biz bu kişilerin cihazlarını da onarıyoruz veya yenisini teslim ediyoruz. Depremde uzvunu kaybeden 2 bin vatandaş varsa 100'e yakın da protezi zarar gören engelli vatandaşımız vardı" ifadelerini kullandı.

"Ortez-protez bölümlerinin lise düzeyinde okutulmasını istiyoruz"

Protez yapım ve uygulamalarının eğitimde yer alması gereken bir bölüm olduğunu söyleyen Tolay, " Gaziantep'te 2 tane tıp fakültesi ve 4 tane üniversite var. Ayrı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarımız var. Biz tıp fakültesinin olduğu üniversitelerde ve Ortez-Protez Meslek Yüksek Okulları'nın açılmasını istiyoruz" dedi.

Depremzedelerden ücret alınmıyor

Yapılan ortez veya protez işlemlerinden hiçbir şekilde ücret almadıklarını ve uzuvlarını kaybetmiş tüm depremzede vatandaşları belediye olarak davet ettiklerini ifade eden Dr. Serdar Tolay, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu konuda depremzedelerimize yönelik bir daveti söz konusu. Bunu daha önce duyurmuştuk. Bu merkez depremzede vatandaşlarımızın hizmetinde. Buranın kuruluş gayesi bu. Biz herhangi bir depremzededen de ücret almaksızın bu hizmeti veriyoruz. Bunu 11 ildeki bütün depremzedeler için yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Biz yürümeye hasret kaldık"

Koltuk değneği ile gelen vatandaşların yürüyerek çıktığını belirten depremzede Mahmut Koca, "Biraz önce bir arkadaş geldi. Protezini taktı ve yürüyerek gitti. Biz yürümeye hasret kaldık, hayal kuruyorduk bizim de olur mu diye ama onu görünce mutlu oldum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"En azından kimseye muhtaç değiliz"

Protez sayesinde yürüdüklerini ve kimseye muhtaç olmadıklarını aktaran Ercan Bakır, "Rahatsızlığım sonucu sağ bacağımı diz üstünden itibaren kaybettim. Diz üstü protez kullanıyorum. Büyükşehir Belediyemize başvuru yaptığımızda çalışan arkadaşlarımız sağ olsun bizimle hızlı bir şekilde ilgilenip protezimizi kısa sürede yaptılar. Şu an kendilerinin sayesinde yürüyoruz ve adım atıyoruz. En azından kimseye muhtaç değiliz. Bu konuda bize yardımcı olan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Depremzede vatandaşlarımız gelsinler. En sağlam, en sağlıklı ve en güvenilir yerler buralar" diye konuştu. - GAZİANTEP