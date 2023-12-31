Gaziantep'te Yılbaşı Alışverişi Yoğunlaşıyor

Gaziantep'te 2023 yılının son saatlerinde kentteki alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk yaşanıyor. Yılbaşı süsleri, hediyelik eşyalar, alışveriş listelerinin başında yer alıyor.

Gaziantep'te 2023 yılının son saatlerinde kentteki alışveriş merkezleri ile caddelerde yoğunluk yaşanıyor. Gaziler Caddesi'nde bulunan mağazalar, vitrinlerini yılbaşı konseptine göre süslerken kırmızı, yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu vitrinler, müşterilerin ilgisini çekiyor. Mağazaların 'indirim' yazıları da vatandaşların alışveriş iştahını kabarttı. Vatandaşlar, sevdiklerine uygun hediyeler bulmak için mağazaları gezdi.

Yeni yıl heyecanını anlatan Zehra Çiloğlu, "Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzurlu bir yıl diliyorum. Biz alışveriş yapmak için çarşıya çıktık gün içinde alışverişimizi tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP