Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Yeni Yılın İlk Gününde Sessizlik Hakim

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te her gün yoğunluk yaşanan çarşı meydanı bu yılın ilk günü boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gaziler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların azlığı dikkat çekti. Çarşı pazar ise neredeyse boştu.

Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde kent merkezine sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te her gün yoğunluk yaşanan çarşı meydanı bu yılın ilk günü boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gaziler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların azlığı dikkat çekti. Çarşı pazar ise neredeyse boştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Yerel Haberler Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title