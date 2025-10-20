Gaziantep'te Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi

Gaziantep'te yaban domuzu popülasyonunun arttığı gerekçesiyle kırsal mahallelerde sürek avı yapıldı.

Gaziantep'in Belen Köy, Sıra Söğüt, Narlıca Sarıkaya kırsal mahallelerinde yaban domuzu popülasyonun artması ve vatandaşların tarım arazileri ve bahçelerinde hasara neden olduğu şikayetleri üzerine yaban domuzlarının vurulması için sürek avı yapıldı. 4915 sayılı Kara avcılığı kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet tedbirleri alınarak gerçekleştirilen av, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü, Bahçe Avcılar Derneği ve Avcılar Derneği iş birliğinde başarıyla sonuçlandı. - GAZİANTEP