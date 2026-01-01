UMKE, araçları kara saplanınca vakaya yürüyerek ulaştı

Gaziantep'te dağlık bölgede rahatsızlanan vatandaşa ulaşmaya çalışan UMKE, araçları kara saplanmasına rağmen yürüyerek ulaştıkları vakaya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi'nde Taşbaşı dağlık bölgesinde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye götürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Vakaya ulaşmak için yoğun çaba sarf eden UMKE, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanınca geriye kalan yolu yürüyerek vakaya ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan vatandaş, ekipler tarafından sedye ile taşınarak UMKE aracına ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP