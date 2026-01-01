Haberler

UMKE, araçları kara saplanınca vakaya yürüyerek ulaştı

Güncelleme:
Gaziantep'te dağlık bölgede rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmaya çalışan UMKE, araçları kara saplanmasına rağmen yürüyerek olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi'nde Taşbaşı dağlık bölgesinde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye götürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Vakaya ulaşmak için yoğun çaba sarf eden UMKE, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanınca geriye kalan yolu yürüyerek vakaya ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan vatandaş, ekipler tarafından sedye ile taşınarak UMKE aracına ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
