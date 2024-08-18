Gaziantep'te trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavga şehrin en işlek caddesindeki trafiği kilitledi. Emniyetin önünde yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kavgası, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. İddiaya göre, yol üzerinde sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olayda, kadınların da yer aldığı kavga esnasında trafik bir süre kilitlenme noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, grupları ayırarak durumu kontrol altına aldı.