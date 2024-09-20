Gaziantep'te Tarım İşçilerine Trafik Güvenliği Eğitimi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazaları önlemek amacıyla 258 tarım işçisine trafik güvenliği eğitimi verdi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince 258 tarım işçisine güvenlik trafik eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında il genelinde toplam 258 mevsimlik tarım işçisine trafik bilincinin artırılması, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalar ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi.
Benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP