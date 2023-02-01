Gaziantep'te Suriye Uyruklu Kız Çocuğunun Cesedi Bulundu
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Gaziantep’te, Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6) cesedi boş bir arazide bulundu.
Gaziantep'te, Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6) cesedi boş bir arazide bulundu.
Gaziantep'in Serinevler Mahallesi'nde vatandaşlar, dün öğleden sonra boş bir arazide bir kız çocuğunun yerde hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Boş arazide bulunan çocuk cesedinin, Suriye uyruklu Aya Necmi'ye ait olduğu anlaşıldı. Aya Necmi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis, küçük kızın annesi N.C.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: ANKA / Yerel