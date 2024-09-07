Gaziantep'te Sonbahar Yağmuru Kışlık Salçaları Vurdu

Gaziantep'te aniden bastıran sonbahar yağmuru, kışlık salçalarını damlara kurutmaya bırakan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te aniden bastıran sonbahar yağmuru kışlıkları vurdu. Öğle saatlerinden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, kışlık salçalarını kuruması için seren vatandaşları zor durumda bıraktı. Ani yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, aceleyle tedbir almaya çalıştı. Vatandaşlar, güneş bıraktıkları salçalarını yağmurdan korumak için üzerini örtmeye ve zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan araçlar trafikte zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan kaçarak sığınacak yer aradı. - GAZİANTEP